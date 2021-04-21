РИАМО - 21 апр. Рабочие закончили подготовку столичных причалов и набережных к навигации, открытие которой состоится в конце апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«После зимы промыли лестничные сходы, облицовку стен и напольные покрытия причалов, проведена пескоструйная обработка гранитных поверхностей, металлических ограждений и чугунных элементов», — подчеркнул Бирюков.

Специалисты заменили изношенные резиновые причальные отбойники. Кроме того, отремонтировали гранитные и бетонные основания причалов.

Также на причалах появилась новая разметка, которая указывает, куда нужно идти на посадку и высадку.

Тщательно подготовили к навигации и причалы Северного речного вокзала. Там не только промыли территорию, но и провели работы по организации диспетчерской и береговых служб.

В этом году причалы Северного Речного вокзала начнут принимать крупные грузовые и гражданские суда.