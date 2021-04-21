РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. В подмосковных Люберцах с наступлением весны привели в порядок более 50 территорий с газонами, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

Весной после схода снега особенно актуален вопрос уборки территорий с газонами от загрязнений. По предписаниям инспекторов Госадмтехнадзора с момента схода снега уже устранено 1 243 нарушения, связанных с грязью и замусоренностью на территориях с газонами.

«Наибольшее количество нарушений по уборке газонов устранено в городских округах Красногорск, Балашиха, Люберцы. В Люберцах привели в порядок 53 такие территории», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.