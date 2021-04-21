РИАМО - 21 апр. Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш задержана сотрудниками московской полиции, передает РИА Новости.

Об этом агентству сообщила адвокат Вероника Полякова.

«Она (Ярмыш — ред.) мне позвонила и сказала, что около подъезда ее задержали полицейские второго оперполка», — сказала адвокат.

По каким причинам Ярмыш была задержана, Полякова не уточнила.

Сейчас Ярмыш находится под домашний арестом по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несогласованной массовой акции в Москве 23 января.

Ранее СМИ сообщили, что в столице также была задержана юрист ФБК (внесен в реестр иноагентов — ред.) Любовь Соболь.