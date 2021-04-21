РИАМО - 21 апр. По факту гибели 15-летнего подроста в Раменском городском округе начата доследственная проверка, по предварительной информации, он надышался газом для зажигалок, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По предварительным данным следствия, компания подростков на лестнице дома по улице Горячева в поселке Удельная вдыхали пары газа из баллончиков для заправки зажигалок. Одному из подростков стало плохо, он стал задыхаться и потерял сознание. Двое его друзей пытались привести мальчика в чувство и вызвали скорую. Медики констатировали смерть подростка.

Сейчас следователь устанавливает все причины и обстоятельства произошедшего. Осмотрено место происшествия, опрошены свидетели назначена экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Родителей подмосковных подростков призывают рассказать детям об опасности вдыхания паров газа, чтобы избежать несчастных случаев.