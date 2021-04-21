РИАМО - 21 апр. В Физтех-лицее имени П.Л. Капицы в подмосковном Долгопрудном состоялся хакатон проекта «Невиртуальное пространство», который был запущен при поддержке благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», передает корреспондент РИАМО.

«Дорогие ребята, я очень рада сегодня здесь вас приветствовать. И хочу сказать несколько слов об информационных технологиях. Сегодня это повседневное чудо. Мы каждую минуту сталкиваемся с этими технологиями, начиная от смартфонов, компьютеров до умных чайников, умных домов. Но нужно помнить, что за каждой передовой технологией стоит человек. Не просто человек, а каждый из вас может себя проявить в сфере информационных технологий. Любой специалист когда-то начинал с самого малого, делал ошибки, он создавал сначала простые вещи, а затем развивал свои таланты. Я желаю каждому из вас реализовать себя в сфере информационных технологий», - сказала президент благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток» Екатерина Богдасарова.

Она напомнила, что проект «Невиртуальное пространство» был запущен два года назад.

«Я знаю, что многие из вас уже научились разрабатывать и компьютерные игры, и сайты, но это не только развлечение. <...> Во всех сферах жизни мы с вами сталкиваемся с цифровизацией независимо от того, какую профессию вы в будущем выберете. За этим будущее», - сказала заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева.

Во время хакатона юные разработчики представили на суд жюри свои проекты, среди которых были игры и сайты.

По итогам хакатона ребят наградили грамотами и памятными призами. Кроме того, фонд «Исток» и представители компании Softline подарили всем участникам ноутбуки.