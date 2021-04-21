РИАМО - 21 апр. В Физтех-лицее имени П.Л. Капицы в подмосковном Долгопрудном состоялся хакатон проекта «Невиртуальное пространство», который был запущен при поддержке благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», передает корреспондент РИАМО.
Она напомнила, что проект «Невиртуальное пространство» был запущен два года назад.
«Я знаю, что многие из вас уже научились разрабатывать и компьютерные игры, и сайты, но это не только развлечение. <...> Во всех сферах жизни мы с вами сталкиваемся с цифровизацией независимо от того, какую профессию вы в будущем выберете. За этим будущее», - сказала заместитель министра образования Московской области Людмила Болатаева.
Во время хакатона юные разработчики представили на суд жюри свои проекты, среди которых были игры и сайты.
По итогам хакатона ребят наградили грамотами и памятными призами. Кроме того, фонд «Исток» и представители компании Softline подарили всем участникам ноутбуки.
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