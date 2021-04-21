РИАМО - 21 апр. Столичные полицейские утром в среду задержали юриста ФБК (внесен в реестр иноагентов - ред.) Любовь Соболь, передает ТАСС.

По словам адвоката Владимира Воронина, задержание произошло в районе станции метро «Автозаводская».

«Соболь ехала в такси, <…> полицейские остановили машину, заявив, что действуют в рамках плана «Перехват». После этого они задержали Соболь и увезли ее», — сообщил агентству Воронин.

Он подчеркнул, что причина задержания пока не известна.

Ранее Соболь по приговору суда получила год исправительных работ условно за проникновение в чужую квартиру. Кроме того, она проходит обвиняемой по так называемому «санитарному делу».