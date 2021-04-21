РИАМО - 21 апр. Участники «Зубастых выходных» в «Москвариуме» на ВДНХ 24 и 25 апреля узнают об особенностях акул и скатов и увидят детеныша белоперой акулы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В чем сходство скатов и акул, где они обитают и что влияет на численность их популяций, объяснят на лекциях «Акулы и скаты Мирового океана». Они пройдут в лектории «Москвариума» 24 апреля в 11:00, 14:00 и 16:00.

«Акулий» квест по экспозиции «Москвариума» будет проходить 24 и 25 апреля с 10:00 до 22:00. Детеныша белоперой акулы покажут на экскурсиях, которые проведут 24 и 25 апреля в 13:00, 15:00 и 17:00. Для участия надо приобрести билет на экспозицию «Аквариум» и зарегистрироваться по номеру +7 (499) 677-77-77.

Кроме того, все желающие могут проголосовать и предложить варианты имени для акуленка на странице «Москвариума» в соцсети Instagram. Голоса принимают с 12:00 21 апреля до 18:00 28 апреля.

Детеныш белоперой акулы появился на свет в январе 2021 года. Он чувствует себя хорошо и уже плавает с высокой скоростью, начал есть рыбу и ракообразных, как взрослая акула. Его уже переведут из адаптационного бассейна в аквариум со скатами. Когда подрастет, акуленка поместят в главный морской аквариум к родителям.

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