РИАМО - 21 апр. Несмотря на кратковременные ливни, 22 и 23 апреля воздух в Москве прогреется до плюс 15 – плюс 17 градусов, сообщается на сайте «Метеовести».

В Москве в среду – пик похолодания. Так, утром в городе прошел снег. Но уже 22 и 23 апреля будет значительно теплее. Температура воздуха поднимется до плюс 15 – плюс 17 градусов, что в среднем на 6 градусов выше месячной нормы.

Однако на выходных в городе снова усилятся дожди. Максимальная температура воздуха составит плюс 8 – плюс 10 градусов.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что погода без осадков с температурой выше нормы установится в Москве не раньше 26 апреля.

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