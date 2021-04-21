РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 апр. В подмосковных Люберцах с помощью административно-технических комиссий устранили более 120 нарушений чистоты и порядка с начала года, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области.

Всего в 2021 году в Подмосковье вынесли 3 186 предписаний на устранение нарушений чистоты, порядка и благоустройства, в том числе только за последнюю неделю – 286 предписаний. Все нарушения устранены.

«Наиболее активно с начала года сработали административные комиссии городских округов Солнечногорск, Серпухов, Воскресенск, Люберцы. В Люберцах устранили 121 нарушение», – сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.