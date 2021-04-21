РИАМО - 21 апр. Неоднократно судимый 19-летний житель Балашихи был задержан в городском округе Щелково по подозрению в разбойном нападении на 13-летнюю девочку, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

«Полицейскими установлено, что злоумышленник зашел вместе с 13-летней местной жительницей в лифт многоквартирного дома, где, угрожая ей ножом, потребовал отдать сотовый телефон и назвать от него пароль. Девочка выполнила требования, после чего нападавший скрылся», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Подмосковью Татьяна Петрова.

Она добавила, что приметы злоумышленника стали известны правоохранителям после того, как они изучили записи с камер видеонаблюдения.

Петрова отметила, что подозреваемый в разбое был задержан течение 2 часов. Во время личного досмотра у него изъяли краденый смартфон и орудие преступления.

На текущий момент фигурант находится под стражей, уголовное дело возбуждено по статье 162 УК РФ «Разбой».