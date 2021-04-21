РИАМО – 21 апр. В подмосковном Солнечногорске открылся современный распределительный центр «Северный» торговой сети «Перекрёсток», который позволит обеспечить покупателей свежими товарами, а областным предприятиям даст возможность поставлять продукцию в магазины ритейлера по всей стране.

«Этот центр является одним из самых больших в нашей компании, его общая площадь составляет 42,5 тыс. кв. метров. Он современный и технологичный, его уникальность в том, что он имеет шесть зон, где могут храниться рыба, мясо, замороженная продукция, молочная и мясная гастрономия и многие другие товары - в каждой зоне поддерживаются специальные температурные условия», - сказал главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман.

На открытии присутствовал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что распределительный центр позволил создать в регионе новые рабочие места.

пресс-служба X5 Retail Group

«Ежегодно в регионе увеличивается количество новых рабочих мест. Сегодня мы как раз обсуждали повышение эффективности работы центров занятости. Для этого предложения по работе и переквалификации должны быть на более современном уровне. X5 Retail Group предлагают совместные программы, помогая экономике региона», - сказал Воробьев.

Центр обрабатывает продукцию от 1,1 тыс. поставщиков и обеспечивает продуктами более 510 магазинов торговых сетей «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик» в пяти федеральных округах страны: Центральном, Северо-Западном, Южном, Приволжском и Уральском.

«Это создает возможность для московских производителей, которых у нас больше 480, выходить за пределы региона и через логистический центр поставлять товары по всей стране», - добавил Шехтерман.

По словам генерального директора торговой сети «Перекрёсток» Владислава Курбатова, распределительный центр «Северный» открыли взамен центров «Алтуфьево» и «Бусиново». Их мощность и технологическое оснащение перестали отвечать современным требованиям торговой сети. Он добавил, что новый объект позволит обеспечить высокую скорость обработки товаров и их доставки на полки магазинов.

Комплекс «Северный» способен обрабатывать до 1,4 тыс. тонн грузов в сутки. Его бесперебойную работу уже обеспечивают более 830 сотрудников и 220 единиц техники.