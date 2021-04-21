РИАМО - 21 апр. На уличных экранах по всей стране будут транслировать послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Послание глава государства огласит в среду, начало в 12:00. Мероприятие пройдет в центральном выставочном зале «Манеж».

Кроме того, трансляцию послания проведут основные отечественные телеканалы.

Ожидается, что в своем обращении президент поднимет темы пенсионной реформы, пандемии Covid-19, многодетных семей, выборов в Госдуму РФ и долгов муниципалитетов.

Глава государства ежегодно обращается к парламенту. Он сообщает о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики.

Песков опроверг данные СМИ о подготовке Путиным послания в секретном бункере>>