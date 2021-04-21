РИАМО - 21 апр. Похолодание, снег и дожди, которые пришли в Подмосковье, не скажутся на посевной кампании и полевых работах, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Легкое похолодание и осадки никак не повлияют на посеянные яровые сельхозкультуры и, в целом, полевые работы в Подмосковье. Ничего страшного, критичного не вижу в таких осадках. Почва за теплые дни уже подсохла, заберет влагу. Это весна. Осенью было бы немного проблематично, сейчас никакого негативного эффекта от погоды нет», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он пояснил, что аграрии страхуются на случай возможных подтоплений, а также на случай, если ливневые дожди в регионе затянутся, и земля не успеет впитать влагу, потоки уйдут в реки и озера.

Министр отметил, что моросящий дождь даст возможность влаге впитаться в землю.

Ранее центр погоды «Фобос» сообщал, что на этой неделе погода в Московском регионе будет быстро меняться, местами возможно понижение температуры и затяжной дождь, который принесет до половины от месячной нормы осадков в течение суток.

Воскресенский напомнил, что под яровой сев в регионе в этом году отведено порядка 222 тыс. га земли. По яровому севу в Московской области лидируют Дмитровский округ, Кашира, Шатура, Раменский и Талдомский округа.