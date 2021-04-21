РИАМО - 21 апр. В столичном Музее Победы стартовал образовательный квест для школьников «Подвиг народа», на прохождение заданий и испытаний отведено 75 минут, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Для квеста разработали сюжетные линии, соответствующие разным возрастным группам школьников. Участники будут реконструировать события прошлого. Например, они поучаствуют в «защите Брестской крепости, окажутся у стен Рейхстага».

Квест пройдет по экспозиции музея «Подвиг народа», где воссозданы декорации времен Великой Отечественной войны, показывают фильмы с реконструкцией боевых действий.

В первый день по маршруту провели директоров городских школ. Квест для команд школьников будет проводиться по четыре раза в неделю до конца мая. Планируется, что квест смогут посещать порядка 500 человек в день. После перерыва на летние каникулы квест возобновит работу в новом учебном году.

Для участия в мероприятии нужна регистрация на сайте московского центра «Патриот.Спорт».

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