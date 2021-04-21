РИАМО - 21 апр. Сообщить о скоплениях воды из-за ненастной погоды можно в диспетчерскую службу «Мосводостока», управу района и префектуру, сообщается на официальном сайте мэра города.

Центральная диспетчерская служба «Мосводостока» работает круглосуточно, можно оставить заявку на вызов бригады по телефону: +7 (495) 657-87-03.

Жители столицы могут также сообщить о подтоплениях рядом с домом в префектуру округа и управу своего района. Номера телефонов доступны на официальных сайтах.

Кроме того, обращения принимают в едином диспетчерском центре по номеру: +7 (495) 539-53-53. Сообщения о скоплениях воды в подземных переходах принимают в ГБУ «Гормост» по телефону: +7 (495) 632-58-46.

Городские службы столицы привели в режим повышенной готовности из-за непогоды. Аварийные бригады вышли на круглосуточное дежурство. Особое внимание уделяют объектам жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства города.