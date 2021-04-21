РИАМО - 21 апр. Утром в среду в Подмосковье и столице выпал снег, на дорогах и тротуарах образовался небольшой снежный покров. В соцсетях жители шутят на тему глобального похолодания и возвращения зимы.

21 апреля 2021 года. В Москве выпал снег. Глобальное потепление меняется на глобальное похолодание. — Денис Егоров (@denakerstrom) April 21, 2021

Другие пользователи отмечают, что погода совсем не похожа на весеннюю и вводит в депрессию.

Такая погода сегодня, что еле встал - снег, дождь, хмурое всё. ☔ Самый кайф в такую спать, а не работу работать.

Доброе утро. — Alexander (@beruknigu) April 21, 2021

Большинство пользователей уверены, что подобная холодная и снежная погода в середине апреля — аномальная.

На улице снег и холодина 21 апреля погода ты че творишь — чонпаучок (@sladkiy_cmok) April 21, 2021

Также горожане расстраиваются, что нужно снова менять одежду на зимнюю.

у нас снег пошёл, всё бы ничего, но я в кедах — я лутанси. (@ttficalu) April 21, 2021

По данным синоптиков, за минувшие сутки в Москве выпало 15 мм осадков, что составляет 34% месячной нормы, по области — до 19 мм. Это 43% от нормы апреля.

В среду в столице ожидаются осадки в смешанной фазе и температура на 5 градусов ниже нормы.

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