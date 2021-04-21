РИАМО - 21 апр. В микрорайоне Изумрудный лес в Балашихе открылся детский сад «Мозаика» для 350 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Первый зампред правительства Московской области Ольга Забралова проверила условия, которые создали для воспитанников в новом детсаду, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в новых микрорайонах создается инфраструктура, необходимая для удобства жителей. Теперь родителям, которые живут в микрорайоне Изумрудный лес, не нужно думать, чем занять ребенка и с кем его оставить, пока они будут на работе.

«Сад оставил приятные впечатления: большой — рассчитан на 350 мест, современный. Это важное событие для жителей. Микрорайон новый, много семей с малышами. Чтобы дошкольные учреждения в регионе не были переполнены, мы продолжаем активную работу по строительству новых современных объектов. Помимо мини-садов, в планах на этот год — 17 крупных детских садов на 3 тыс. мест», — сказала Забралова.

В «Мозаике» созданы 14 групп разного возраста, есть музыкальный и физкультурный залы, комнаты для дополнительного образования. На территории есть игровые площадки, зоны для отдыха, занятий физкультурой. Безопасность детей контролируют с помощью видеонаблюдения. Педагогический коллектив детского сада был полностью укомплектован кадрами.

«У нас новый микрорайон, инфраструктура только развивается. Вопрос детского сада для нашей семьи был одним из важнейших. Ребенок ходит туда с удовольствием, и моя жена может выйти на работу, не переживая за малыша. Много пространства для игр, большая площадка, вот недавно даже игрушечные большие машины появились, ребята сами могут за рулем ездить — сын в восторге», — рассказал житель микрорайона Евгений Строганов.

Мини-детсады

Забралова также проверила, как реализуется проект по созданию мини-садов. Они носят название «Палисадик» и расположены, как правило, на первых этажах жилых домов. Мини-детсады не отличаются от обычных дошкольных учреждений.

Забралова посетила «Палисадик» в микрорайоне Авиаторов. Там оборудовали зал для физкультуры и занятий музыкой. В трех группах есть все необходимое.

Родители обратились с просьбой организовать место для прогулок. Забралова после осмотра территории поручила до 29 апреля организовать игровую площадку возле расположенной рядом школы.