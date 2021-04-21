РИАМО - 21 апр. Метро имеет колоссальное значение для москвичей, поэтому временное закрытие даже небольшого участка Люблинско-Дмитровской линии повлияет на большое количество горожан, сообщил РИАМО директор Российской открытой академии транспорта РУТ (МИИТ) Олег Покусаев.

С 1 по 23 мая участок между станциями «Дубровка» и «Волжская» Люблинско-Дмитровской линии метрополитена закроют из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) под действующей станцией «Печатники». В таком случае, по правилам безопасности, следует приостановить пассажирское движение.

«Метро - главный транспорт столицы, и то, что закрытие даже небольшого участка влияет на такое большое количество горожан, свидетельствует об его исключительной значимости для Москвы», - сказал Покусаев.

Он добавил, что однако, когда реализуются крупные инфраструктурные проекты, таких временных ограничений не избежать.

«Надо отметить, что для масштаба строительства и объема работ подобные закрытия вовсе не длительные. Пассажиры, конечно, вынуждены временно скорректировать свои поездки, но зато эффект от ввода БКЛ несопоставим с временными неудобствами. Новое кольцо придаст новый импульс развитию мобильности жителей, перераспределит пассажиропотоки, разгрузит другие линии метро», - добавил Покусаев.

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