РИАМО - 21 апр. На территории Подмосковья и столицы утром в среду выпал мокрый снег, он уже растаял, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Как мы и предполагали, <…> в регионе прошли дожди с мокрым снегом. Осадки прошли в районе 7 часов утра», - сказала Позднякова.

Она добавила, что снег уже растаял из-за повышения температуры воздуха.

За минувшие сутки в Москве выпало 15 мм осадков (34% месячной нормы), по области — до 19 мм (43% от нормы апреля).