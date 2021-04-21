РИАМО - 21 апр. Согласно прогнозам синоптиков, погода без осадков и с температурой выше нормы придет в столицу только 26 апреля, сообщает ТАСС.

«На следующей неделе, по крайней мере в первой половине недели, будет хорошая погода: погожая, температура выше нормы и без осадков», — сказал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

Он добавил, что рассчитывать на рекордно теплую погоду пока не стоит.

Метеоролог отметил, что в настоящее время видеть рекордные температуры не приходится, а о майской погоде «пока что стоит забыть».

В среду температура в Москве ожидается не выше 6-8 градусов.

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