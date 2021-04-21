РИАМО - 21 апр. Прием заявок на соискание премий мэра Москвы имени Николая Островского продлится в столице до 1 сентября, сообщается на официальном сайте мэра города.

Премии присуждают людям с ограниченными возможностями здоровья за выдающиеся достижения в области культуры, а также за существенный вклад в создание условий для всестороннего развития граждан с инвалидностью в искусстве.

Организаторы премии отмечают, что достижения лауреатов премий могут послужить позитивным примером для молодого поколения, который дает понять, что нет ничего невозможного. Кроме того, премия призвана привлечь внимание к проблемам инвалидов и поощрить их на новые достижения.

Ежегодно определяют обладателей 10 премий, которые получают диплом, медаль и денежное вознаграждение на сумму 150 тыс. руб. Церемонию награждения проводят в Международный день инвалидов 3 декабря.

Заявки на участие в премии принимают на сайте культурного центра «Интеграция» имени Н.А. Островского, а также по адресу: Тверская улица, 14 по понедельникам.