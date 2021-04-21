РИАМО - 21 апр. Порядка 80 мероприятий провели за два месяца в помещениях, которые забронировали онлайн на портале mos.ru с помощью сервиса «Вместе с культурой», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В культурных учреждениях столицы организовывали выставки современного искусства, кинопоказы, фотосессии.

В частности, мероприятия провели в библиотеке имени М.А. Светлова, культурном центре «Заречье», библиотеках центра города, севера столицы, в Культурном центре ЗИЛ и других учреждениях.

По словам куратора ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса департамента информационных технологий столицы Сергея Шакрыла, в настоящее время в каталоге доступно более 400 площадок.

Чтобы забронировать подходящее учреждение культуры, пользователю надо указать время аренды, подать заявление и совершить оплату.

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