РИАМО - 21 апр. В жилом доме в городском округе Балашиха произошел пожар на площади 150 кв. м, к настоящему моменту открытое горение ликвидировано, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Жилой дом горел по адресу: поселок Кратово, улица Калинина, дом 6.

Открытое горение было ликвидировано в 7:05. К тушению возгорания привлекли 62 человека и 19 единиц техники, среди которых 37 человек и 11 единиц техники от МЧС.

За сутки в Подмосковье произошел 171 пожар. От ГУ МЧС РФ по Московской области на техногенные пожары привлекалось 1498 человек и 428 единиц техники.