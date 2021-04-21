РИАМО - 21 апр. Возле дома 17 на улице Петровка столичные археологи во время строительных работ обнаружили железную конскую скребницу XVII века, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Скребницу использовали, чтобы расчесать или почистить гриву перед тем, как запрячь лошадь. По предположениям специалистов, раньше на Петровке недалеко от места, где обнаружили скребницу, могла находиться конюшня.

«Такой предмет был практически в каждом домохозяйстве, где держали своих лошадей. Найденную железную скребницу отреставрируют, а затем передадут в один из городских музеев», — сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Петровка является одной из самых старых улиц Москвы. Археологи часто находят там артефакты, которые хранят память о быте прежних горожан.

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