РИАМО - 21 апр. За минувшие сутки в Москве выпало 15 мм осадков (34% месячной нормы), по области — до 19 мм (43% от нормы апреля), сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в среду в столице ожидаются осадки в смешанной фазе и температура на 5 градусов ниже нормы.

«В течение дня метеоусловия в Московском регионе будут определяться тыловой частью уходящего балканского циклона, поэтому ожидается облачная погода, пройдут кратковременные осадки в смешной фазе в основном максимум до 12-15 часов, ветер западных румбов 4-9 м/с», – сказал Тишковец на видео в своем Instagram.

Он добавил, что сейчас на улице пасмурно и идут осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха составляет плюс 0,4 градуса.

Синоптик отметил, что температура в столице в среду ожидается не выше 6-8 градусов, а в Подмосковье – 4-9 градусов, это на 4-5 градусов ниже положенный климатической нормы. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.