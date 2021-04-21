РИАМО - 21 апр. В течение месяца 120 человек стали участниками исследования эффективности донорской плазмы в столице, пациентам перелили плазму от переболевших Covid-19 и вакцинированных доноров, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

63 пациента опытной группы получили трансфузии плазмы от вакцинированных доноров, в то время как участники контрольной группы — от переболевших.

Исследовать плазму с антителами после вакцинации начали в марте. В настоящее время часть пациентов находится в стационарах под наблюдением врачей. За состоянием тех, кого уже выписали, следят с помощью телемедицины. После переливаний медики не выявили осложнений.

Результат, который определит эффективность плазмы от вакцинированных доноров, будет известен только после окончания исследования. По его итогам примут решение, можно ли использовать такую плазму, а также определят критерии отбора вакцинированных доноров.

С апреля 2020 года в Москве донорами плазмы стали 20 тыс. человек, переболевших коронавирусом. Они сдали более 13 т плазмы. Ее применяют для лечения пациентов со средней и тяжелой формами протекания болезни.

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