РИАМО - 21 апр. В Подмосковье перед судом предстанет экс-заместитель главы городского округа Ступино и пять его соучастников, которые обвиняются в коррупции при возведении социальных объектов, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

С сентября 2018 года по январь 2020 года обвиняемый вместе с соучастниками получал от предпринимателей взятки. Деньги передавались через посредника за содействие в заключении с фирмами предпринимателей муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворов и капремонту Ступинского историко-краеведческого музея.

Помимо этого, замглавы вместе с подельниками получал взятки от коммерсантов за способствование ускоренному подписанию актов о приемке работ по возведению школы в городском округе и подписания актов о приемке работ по капремонту детской музыкальной школы, а также направлению исполнительной документации для производства последующей оплаты. Таким образом, преступным путем было получено свыше 13 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по части шестой статьи 290 УК РФ (два эпизода), пункту «в» части пятой статьи 290 УК РФ, части пятой статьи 291 УК РФ (два эпизода), части четвертой статьи 291.1 УК РФ, пункту «б» части третьей статьи 291.1 УК РФ, пункту «б» части четвертой статьи 291 УК РФ.

Во время расследования удалось допросить свыше 80 свидетелей, провести четыре очные ставки и свыше 20 обысков по месту жительства и работы обвиняемых, получить и изучить свыше 100 актов о приемке выполненных работ, а также запросить и получить выписки о движении денег по банковским счетам. Дело передадут в суд с целью рассмотрения по существу.