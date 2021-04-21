РИАМО - 21 апр. В столице уже реализовали свыше 250 проектов жителей, которые появились на краудсорсинговой платформе «Город идей», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Раздел «Идеи жителей реализованы городом» на платформе «Город идей» заработал год назад. Там публикуют присланные горожанами фото с наглядными итогами завершившихся проектов, сейчас их уже более 250.

На сегодняшний день на платформе внесли 24 125 предложений. Их можно отправить с помощью раздела «Предложить идею» на платформе.

В частности, пользователи могут поделиться идеями по проектам, которые касаются благоустройства дворов, парков, социальной сферы и организации дорожного движения.

Подтвердить осуществленные проекты можно с помощью фотографий, которые надо загрузить в разделе «Реализация идей». Сейчас принимают подтверждения по шести проектам и 32 идеям, которые реализовали на онлайн и офлайн-площадках.

Чаще всего горожане подтверждают идеи, которые касаются озеленения, расширения тротуаров, буккроссинга в библиотеках и другие.

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