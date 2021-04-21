РИАМО - 21 апр. В России предложили перейти на обязательную прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для граждан, данная инициатива исходит от Союза потребителей РФ, пишет в среду газета «Известия».

Шкала предполагает, что при потреблении электроэнергии выше нормы для населения будет устанавливаться более высокая цена за единицу энергии. Реализация такого предложения, как считают в союзе, позволила бы экономить электричество.

«За ориентир предлагается взять максимум в 100 кВт-ч в месяц на человека. На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, добавлять еще по 50 кВт-ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5», – сказал председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

Он добавил, что повышение платы за превышение разумно вводить постепенно. Так, можно предусмотреть рост цены за каждые новые 100 кВт-ч.

Письмо союза уже находится в аппарате правительства. Его планируют рассмотрят в установленном порядке.

Председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова отметила, что дифференцированные тарифы по объемам потребления, которые стимулируют людей экономить электричество, уже установлены во многих странах мира.

В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» считают, что переход к обоснованным экономически тарифам необходимо начинать с самых обеспеченных домохозяйств и многоэтажек с высоким классом энергоэффективности.

По мнению депутата Государственной думы Ильи Осипова, уложиться в социальную норму смогут не все граждане. Причиной этому станет отсутствие возможности позволить себе использование бытовой техники с низким классом потребления.

Исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева сказала, что на текущий момент граждане РФ потребляют в среднем 90 кВт-ч в месяц.

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