РИАМО - 20 апр. Подмосковные предприятия предоставляют рабочие места для осужденных на принудительные работы, что положительно сказывается на бизнесе и помогает людям вернуться к нормальной жизни. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.
Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев поучаствовал в круглом столе, основной темой которого стало обсуждение практики взаимодействия бизнеса с учреждениями, исполняющими наказание в виде принудительных работ. Мероприятие прошло в Общественной палате РФ по инициативе федерального бизнес-омбудсмена.
Он добавил, что это представляет собой реальную возможность для тех, кто осужден. Таким образом, они смогут вернуться к нормальной жизни, а также стать полноценными членами общества и получить профессию. Для бизнеса это является возможностью восполнить кадровый голод, а также обеспечить предприятия полной загрузкой.
Головнев отметил, что положительные примеры взаимодействия пенитенциарных учреждений и бизнеса уже есть. К примеру, осужденные трудятся в Кашире на базе предприятия «Гофрон» в течение года. Данное предприятие уже имеет опыт работы с людьми, которые отбывают наказание. Так, предприятие может поделиться этим опытом с другими регионами.
На текущий момент при помощи содействия правительства Московской области и регионального УФСИН России к открытию готовится еще три участка в городских округах Истра, Одинцовский и Дмитровский.
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