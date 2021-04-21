РИАМО - 20 апр. Подмосковные предприятия предоставляют рабочие места для осужденных на принудительные работы, что положительно сказывается на бизнесе и помогает людям вернуться к нормальной жизни. Об этом сообщается на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Бизнес-омбудсмен Подмосковья Владимир Головнев поучаствовал в круглом столе, основной темой которого стало обсуждение практики взаимодействия бизнеса с учреждениями, исполняющими наказание в виде принудительных работ. Мероприятие прошло в Общественной палате РФ по инициативе федерального бизнес-омбудсмена.

«В отдельных отраслевых организациях Подмосковья ощущается кадровый дефицит. Рабочих рук не хватает в сельском хозяйстве, строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве. Осужденные к принудительным работам, смогли бы жить и трудиться на предприятиях Подмосковья, быть ближе к своим семьям и, имея возможность зарабатывать, вносить свой вклад в укрепление экономики региона и развитии его инфраструктуры», — сказал Головнев.

Он добавил, что это представляет собой реальную возможность для тех, кто осужден. Таким образом, они смогут вернуться к нормальной жизни, а также стать полноценными членами общества и получить профессию. Для бизнеса это является возможностью восполнить кадровый голод, а также обеспечить предприятия полной загрузкой.

Головнев отметил, что положительные примеры взаимодействия пенитенциарных учреждений и бизнеса уже есть. К примеру, осужденные трудятся в Кашире на базе предприятия «Гофрон» в течение года. Данное предприятие уже имеет опыт работы с людьми, которые отбывают наказание. Так, предприятие может поделиться этим опытом с другими регионами.

На текущий момент при помощи содействия правительства Московской области и регионального УФСИН России к открытию готовится еще три участка в городских округах Истра, Одинцовский и Дмитровский.