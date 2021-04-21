РИАМО - 21 апр. Подать заявку на участие в VI Всероссийском фестивале «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей» можно до 21 сентября на сайте ГБУ «Мосстройинформ», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В 2020-м в мероприятии приняли участие 48 профессиональных учебных заведений из 29 городов России и Республики Беларусь, представившие 367 работ в 27 номинациях», — сказал глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Подать заявку на фестиваль могут студенты профильных учебных заведений среднего профессионального образования.

Номинации коснутся разных направлений преобразования городских пространств. С 12 по 21 октября проведут выставку работ участников, а также состоится подведение итогов фестиваля.

В первый раз будущие градостроители соревновались в 2016 году. Тогда для участия в конкурсе подали всего несколько десятков работ.