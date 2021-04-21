РИАМО - 21 апр. В Центральном выставочном зале «Манеж» 20 и 21 мая пройдет Московский онкологический форум, сообщается на официальном сайте мэра города.

«На Московском онкологическом форуме мы хотим поделиться своим опытом, а также пригласить ведущих экспертов для обмена лучшими практиками», — сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Участники форума обсудят вопросы современной диагностики и лечения опухолей, практические моменты онкологической хирургии, возможности химиотерапии, методики малоинвазивного лечения и многое другое. На форуме выступят спикеры из стран Европы.

Ракова также отметила, что в мегаполисе идет работа по созданию наиболее эффективной системы помощи пациентов с онкологией.

Кроме того, завершается этап перехода на новый стандарт, который позволит проводить все этапы лечения внутри одного медучреждения.