РИАМО - 21 апр. На дорогах Москвы вечером в среду прогнозируются 8-балльные пробки, утром загруженность магистралей мегаполиса составляет 4 балла, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Движение транспорта в центр города затруднено на Ярославском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах. Проблем с движением нет на Ленинском шоссе, проспекте Вернадского и Звенигородском шоссе.

Ремонтные работы на городских дорогах продолжаются, это может сказаться на ухудшении дорожной ситуации. В настоящий момент траффик в центре города относительно свободный.

Вечером 20 апреля в столице были зафиксированы 10-балльные пробки. На дорожную ситуацию повлияла непогода.