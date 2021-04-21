РИАМО - 21 апр. Москва выделила 18 земельных участков площадью 17,3 га для строительства домов по программе реновации старого жилфонда с начала 2021 года, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Четыре дома планируется возвести на юго-востоке столицы, по три — на юге, востоке, северо-востоке и севере, а также по одному на западе города и на территории ТиНАО», — сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, на территориях появится жилье общей площадью 285,9 тыс. кв. м. В настоящее время большая часть участков находится на этапе проектирования. В новые дома из старых пятиэтажек переедут 10,5 тыс. жителей столицы.

В частности, на улице Шепелюгинской построят 14-этажный дом с подземной парковкой с зоной отдыха, а также площадкой для детей. На Ставропольской возведут дом с витражным остеклением, а на Физической улице в Троицке возведут жилой комплекс, на территории которого проведут озеленение.

На данный момент в Москве уже построили 108 домов по программе реновации. Их площадь достигает 1,3 млн кв. м. Сейчас на этапе проектирования и строительства находится еще 273 объекта.

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