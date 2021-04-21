РИАМО - 21 апр. Для туристов из Москвы и Тульской области готовят новые межрегиональные предложения, маршруты будут интересны разным категориям туристов, сообщает пресс-служба комитета по туризму столицы.

В Москве прошла стратегическая сессия с участием представителей комитетов по туризму столицы и Тульской области, в которой также приняли участие эксперты туристической сферы. В ходе мероприятия прорабатывалась дорожная карта для увеличения турпотока между регионами и новые предложения для их жителей.

«Пандемия хоть и стала сложнейшим испытанием для туротрасли, она дала мощный импульс для устойчивого развития внутреннего туризма. Этот объективный фактор нужно использовать — улучшать инфраструктуру, предлагать новые интересные маршруты, чтобы и в будущем сохранять такой же высокий спрос на путешествия внутри страны», — сказала заммэра столицы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она отметила, что Тульская область является важным партнером и соседом столицы. Регионы активно сотрудничают в сфере туризма, в том числе в рамках проекта Russpass. Сейчас взаимодействие расширяется.

Председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина заявила, что регионы связывают прочные добрососедские отношения и совместные проекты в самых разных направлениях. В последние годы туристический поток в область постоянно растет. При этом большую часть турпотока составляют гости из Москвы и Московской области.

«Мы планируем по-прежнему активно привлекать гостей из столичного региона», — подчеркнула Соломатина.

Она также добавила, что прошедшая стратегическая сессия прошла плодотворно, специалисты наметили план действий, который позволит увеличить перекрестный турпоток между двумя регионами.

Будут представлены новые предложения, которые соответствуют современным запросам разных категорий путешественников — молодежи, семей с детьми и других. Для каждой целевой группы решено разработать свои уникальные маршруты.

Например, будет разработан маршрут по Москве для семейной аудитории из Тульской области. В него хотят включить спортивный комплекс «Лужники», парк развлечений «Остров мечты» и другие знаковые объекты столицы, интересные этой категории.

Также появится маршрут по Туле для молодежи Москвы, предпочитающей культурно-познавательный туризм. В него включат интерактивный Музей станка, арт-пространства и индустриальные творческие кластеры города.

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