РИАМО - 20 апр. С 1 июля 2021 года информация о наличии в собственности цифровых финансовых активов, включая криптовалюты, должна подаваться в налоговую инспекцию, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Биткойн и другие криптовалюты в России не являются платежным средством, поэтому законодательно запрещено принимать их как средство платежа за товары, работы и услуги в российской юрисдикции.

Цифровые финансовые активы (цифровые права) — денежные требования, осуществление прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества — могут быть предметом сделок.

При этом сведения о цифровых финансовых активах будут запрашиваться в рамках проверок.

«Начиная с 1 июля 2021 года, информацию о наличии в собственности цифровых финансовых активов и цифровой валюты нужно подавать в составе сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера по новой форме справки», — напомнил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

Данные нововведения потребовали внесения изменений и в региональное законодательство.

Заместитель руководителя ГУРБ Московской области Юлиана Сорочинская приняла участие в заседании профильного комитета Московской областной думы по обсуждению законопроекта о предоставлении губернатору Московской области или уполномоченному им должностному лицу права запрашивать в рамках проверки достоверности представленных сведений, информацию у операторов информационных систем, выпускающих цифровые финансовые активы, о наличии их в собственности у проверяемых лиц, их супругов и несовершеннолетних детей.

В Годуму РФ также внесли законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который также предлагает признать цифровую валюту имуществом.

Физические и юридические лица, имеющие право распоряжаться цифровой валютой на «электронных кошельках», обязаны будут сообщать в налоговые органы, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за календарный год превысит сумму, эквивалентную 600 тыс. рублей.

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