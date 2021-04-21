РИАМО - 21 апр. В Москве и Московской области в среду днем температура воздуха составит 6-11 градусов тепла, также возможен дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в столице днем составит плюс 7-9 градусов, по области — плюс 6-11 градусов.

Скорость юго-восточного ветра составит 7-12 метров в секунду, с порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление в середине дня составит 742 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 70%.