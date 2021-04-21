РИАМО - 21 апр. Обращение президента России Владимира Путина к Федеральному собранию состоится в среду, мероприятие начнется в 12:00.

Путин обращается к парламенту раз в год и сообщает о положении дел в России и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических векторов развития страны на ближайшее будущее.

По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в ходе своего выступления президент сформулирует новую систему координат. Это будет послание «нового времени», но при этом будут актуализированы текущие задачи и даны прямые поручения.

Также ожидается, что в обращении Путина будут подняты темы пенсионной реформы, пандемии, многодетных семей, выборов в Госдуму и долгов муниципалитетов.

В 2020 году Владимир Путин обращался к Федеральному собранию 15 января.​