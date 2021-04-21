РИАМО - 21 апр. В среду открываются мобильные пункты вакцинации от коронавируса в столичных ЦУМе, торговых центрах «Шангал» и «XL Дмитровка», сообщает «Вечерняя Москва».

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что горожане предпочитают проходить вакцинацию именно в таких местах.

«К примеру, в ГУМе прививку сделали уже более 15,5 тыс. человек. Поэтому мы продолжаем расширять возможности для вакцинации, выбирая для ее проведения главные точки притяжения», — сказала Ракова.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе начала ухудшаться. Вместе с тем в столице продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Сделать прививки можно в 100 городских поликлиниках и в мобильных пунктах.​

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