РИАМО - 21 апр. В среду открываются мобильные пункты вакцинации от коронавируса в столичных ЦУМе, торговых центрах «Шангал» и «XL Дмитровка», сообщает «Вечерняя Москва».
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова пояснила, что горожане предпочитают проходить вакцинацию именно в таких местах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в последние недели ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе начала ухудшаться. Вместе с тем в столице продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Сделать прививки можно в 100 городских поликлиниках и в мобильных пунктах.
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