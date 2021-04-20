РИАМО - 20 апр. Презентации книг о долгожительстве и искусстве риторики пройдут в магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский» в апреле, сообщает пресс-служба компании «Читай-город».

Презентации пройдут по адресу: станция метро «Киевская», площадь Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ Европейский, 4 этаж, магазин «Читай-город».

Так, 22 апреля писательница и практикующий врач Катя Янг представит читателям книгу «Марафон столетия. Как сформировать здоровые привычки за 12 дней». Катя Янг – адепт персонализированной медицины. В своих книгах она объясняет, как продлить молодость и предупредить многие серьезные заболевания.

Тренер по ораторскому мастерству Татьяна Кузнецова презентует книгу «Говори так! Как выступать уверенно, не тупить и быть счастливым» 25 апреля. Приемы риторики, собранные в книге, научат грамотно выстраивать выступление и побороть страх перед публикой.