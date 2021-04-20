РИАМО - 20 апр. Более 6,5 тыс. старых автомобильных покрышек сдали жители Подмосковья в пункты «Мегабак» и «Ориспром» за первую неделю акции «Сдай старые шины на переработку!», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Сейчас самый сезон замены зимних шин на летние, поэтому уже в первую неделю акция вызвала высокий интерес со стороны жителей Подмосковья. Для нас важно, что жители региона стали осознано подходить к раздельному сбору не только коммунальных отходов, но и правильно утилизировать крупногабаритные отходы – на площадки «Мегабак», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Акция продлится до середины мая. Ее участники могут выиграть новый комплект резины для своей машины. Чтобы претендовать на приз, нужно сделать фото с шинами и разместить фотографию в Instagram с хештэгом #сдалшинынаМегабак. Когда акция закончится, организаторы выберут самую интересную и креативную фотографию.