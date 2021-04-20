РИАМО - 20 апр. В столице дали старт конкурсу школьных музеев «Памяти подвига народного ополчения в Битве за Москву», который посвящен 80-летию формирования дивизий народных ополченцев, сообщает пресс-служба Мосгордумы.

Это совместный проект департамента образования и науки Москвы и Московской городской думы. Церемония подписания положения о проведении конкурса состоялась в Музее Победы во вторник. В ней приняли участие руководитель департамента образования и науки Александр Молотков и председатель столичного парламента Алексей Шапошников. Мероприятие посетили директора и педагоги образовательных организаций столицы. Оператор конкурса — Московский центр «Патриот.Спорт».

«Хочу поблагодарить директора музея Александра Школьника за то, что он вместе со своим коллективом подключился к работе по увековечиванию памяти в том числе и Московского народного ополчения. Для нас, для москвичей это вдвойне символично, потому что мы будем отмечать 80-летие контрнаступления под Москвой и 80-летие со дня создания дивизий МНО. Эти две даты важны для каждого москвича, потому что первая значимая победа была одержана Красной армией здесь, под Москвой», - сказал Шапошников.

По его словам, сегодня есть интерес к исследованию истории тех событий и у школьников, и у простых москвичей.

«Хочу сказать большое спасибо мэру столицы Сергею Собянину за то, что уделяет огромнейшее внимание патриотическому воспитанию молодежи, музейной работе. Я уверен, когда мы работаем все вместе - исполнительная, законодательная власть, музейное сообщество, наши школьники - у нас все получится», - добавил Шапошников.

Руководитель департамента образования и науки Москвы Александр Молотков заявил, что подвиг народного ополчения в Московской битве — тема, которая требует пристального внимания и изучения. Новый конкурс не только поможет сохранить память о дивизиях народного ополчения Москвы, но и даст педагогам, руководителям школьных музеев и учащимся мотивацию и возможность по-новому взглянуть на историю Битвы за Москву 1941 года.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Школьный музей народного ополчения»; «Экспозиция в школьном музее, посвященная народному ополчению»; «Школьная выставка, посвященная народному ополчению».

Заявки принимаются на сайте центра «Патриот.Спорт» до 20 мая. Затем до 1 октября школы должны будут создать экспозиции или выставки, повествующие об истории народного ополчения Москвы, а также сделать презентации своих проектов.В финале представители трех лучших школ в каждой номинации проведут открытые уроки и мероприятия.