РИАМО - 20 апр. Москва становится одним из центров мирового креативного предпринимательства, к которому относятся такие индустрии, как архитектура, живопись, музыка, разработка программного обеспечения, компьютерных игр и многое другое, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, в этой сфере занято свыше 1 млн москвичей. Это более одной десятой части от всего работающего населения мегаполиса.

«Вклад креативных индустрий столицы в экономику Москвы находится на уровне крупных городов мира. До пандемии было зарегистрировано порядка 113 тыс. юридических лиц, занятых в креативных индустриях, их общая выручка превышала 3 трлн рублей. Важно понимать, что в области креативных индустрий работает огромное число представителей творческой интеллигенции – дизайнеры, художники, исполнители и визионеры в мире технологий и искусства», — сказал Шапошников.

Он добавил, что столица с большим вниманием относится к развитию этого направления. Создаются новые креативные кластеры и пространства для предпринимателей, предоставляются особые экономические условия для привлечения дополнительных инвестиций.

«Учитывая, что отрасль креативных индустрий дает мультипликативный экономический эффект, инвестируя в них сегодня, мы закладываем основу для роста городской экономики и качества человеческого капитала на долгие годы», - заключил Шапошников.