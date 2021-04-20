РИАМО - 20 апр. В Солнечногорске на железнодорожной станции Подсолнечная строители начали отделочные работы в новом пешеходном тоннеле, а также монтаж внутренних инженерных сетей, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Тоннель возводят под двумя главными путями с целью обеспечить безопасный переход пассажиров через железную дорогу. Также тоннель строится для того, чтобы обеспечить доступ к платформам пригородных поездов.

Ширина пешеходного тоннеля составляет 4 метра, длина – 82 метра.

Подземный переход будет оборудован наклонными подъемными платформами, а также пандусами для маломобильных граждан.