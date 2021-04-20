РИАМО - 20 апр. Газированные напитки, в которых содержится большое количество сахара, могут спровоцировать бесплодие, сообщает Nation News.

Исследования показали, что одной порции подобного напитка в сутки достаточно для того, чтобы снизить у женщины шанс забеременеть или сократить у мужчин количество и подвижность сперматозоидов.

Так, употребление банки газировки в день повышает риск бесплодия на 20-25%. Это касается не только естественного зачатия, но и экстракорпорального оплодотворения. В связи с этим будущим родителям посоветовали внимательно следить за тем, что они пьют.