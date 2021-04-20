РИАМО - 20 апр. В столичном арт-центре «Артимекс» 23 апреля откроется выставка, приуроченная к 200-летию появления в городе первых почтовых отделений, сообщает пресс-служба макрорегиона Москва АО «Почта России».

В экспозиции будут представлены экспонаты из коллекции Музея истории российской почты и Моспочтамта, в том числе образцы, неизветсные широкой публике. Выставка расскажет о развитии московской городской почты XIX-ХХ веков.

«Посетители смогут погрузиться в мир почты двух веков – открытки и конверты, сохранившиеся предметы из рабочего кабинета почтмейстера Афанасия Павловича Рубановского 1860-х годов, редкие фотографии работы почты, почтовые инструменты, а также нестандартные почтовые отправления разных лет», - отметили в пресс-службе.

К открытию выставки проведут специальное гашение коллекционных открыток стилизованным штемпелем 1822 года.