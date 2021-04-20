РИАМО - 20 апр. Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из-за рубежа, дважды сдавать тест на коронавирус, сообщает Газета.ru.

Соответствующее распоряжение подписала главный санитарный врач России Анна Попова. Документ вступит в силу с 21 апреля. До 1 мая данное требование будет касаться прибывающих из Турции и Танзании, а после распространится на рейсы из всех стран.

Исследования нужно будет пройти методом ПЦР в течение пяти дней с момента въезда в Россию. Результаты анализа следует загрузить на сайт госуслуг при заполнении формы «Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию Российской Федерации». Интервал между двумя тестами должен составлять не менее суток.

В постановлении также сказано, что в аэропортах будут выборочно проверять иностранцев на коронавирус.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за сложной ситуации с коронавирусом в этих странах. Ограничения действуют до 1 июня.

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