РИАМО - 20 апр. Жилой комплекс ONYX Deluxe в районе Черемушки на юго-западе Москвы получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

Дом на 533 квартиры находится на пересечении улиц Наметкина и Херсонской. Первые этажи планируют отдать под социально-бытовые объекты, магазины и офисы.

«К проверкам ЖК в Черемушках привлекался Центр экспертиз, специалисты которого выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов. Все нарушения участники строительства устраняли в сроки, установленные в предписаниях», – отметили в пресс-службе.

Прилегающая к ЖК территория благоустроена, созданы детские и спортивные площадки, проезды и тротуары, а также гостевые парковки.