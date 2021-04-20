РИАМО - 20 апр. Суд приговорил 41-летнего жителя подмосковного Подольска к 17 годам колонии строгого режима за убийство двух рабочих, которые занимались ремонтом квартиры, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

«14 июля 2020 года на лестнице в подъезде многоквартирного дома в городе Подольске обнаружены тела двоих мужчин 53 и 41 лет с ножевыми ранениями в области шеи и спины», - сообщили в пресс-службе.

На допросе у следователя подозреваемый в двойном убийстве сообщил, что совершил преступление в ходе ссоры.

В ходе следствия проведен опрос более 30 свидетелей, судебно-медицинская, медико-криминалистическая, психолого-психиатрические экспертизы. Собранные следователем доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения.