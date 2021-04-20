РИАМО - 20 апр. Госавтоинспекция Москвы проводит рейды по выявлению автомобилей, в которых стекла затемнены сильнее, чем позволяет регламент безопасности, с 19 по 28 апреля, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Водителей штрафуют по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ «Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств».

«За три месяца текущего года сотрудниками Госавтоинспекции Москвы выявлено более 27 тысяч автомобилей с превышением норм тонировки», - сообщается на сайте.

За первый день рейда 19 апреля сотрудники ГИБДД оштрафовали 2428 водителей, выдали 1744 требования об устранении нарушения и 25 оштрафовали за неповиновение инспектору снять пленку на прямо на месте по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». Также по данной статье штрафуют, если предыдущее требование об устранении (в случае если сделать на месте это невозможно) было проигнорировано.

Штраф за повторное нарушение может достигать четырех тысяч рублей, до 15 суток ареста или обязательные работы до 120 часов.

Столичных водителей просят привести свои автомобили в соответствие техническому регламенту о безопасности транспортных средств. Нередко именно из-за чрезмерно тонированных стекол возникают ДТП.

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